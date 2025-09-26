Non c’è stato nulla da fare per una ragazza di 24 anni che è morta mentre stava accudendo cavalli in un maneggio di Cossato nel Biellese. Non si sa al momento se è stata colpita da un calcio di un quadrupede o se sia accaduto altro. Sul posto i soccorsi che hanno solo potuto constatare il decesso.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Ragazza di 24 anni muore in un maneggio
Recenti:
“Luoghi Comuni” San Salvario compie 10 anni: domenica 28 in via San Pio V si fa
FRECCIATE Che si manifesti per Gaza è legittimo. Ma – e qui sta il punto –
Proseguono i controlli della Polizia Locale volti a contrastare il commercio abusivo in città. Sabato
Modifiche alla circolazione per lavori infrastrutturali programmati dal pomeriggio di sabato 27 a domenica 28 settembre sulla linea
A Madrid dal 30 settembre al 2 ottobre prossimo Dopo la presenza in Francia con lo