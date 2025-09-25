Una sparatoria per rapina o forse per un regolamento di conti è avvenuta ieri mattina davanti a un’abitazione di via Volvera, a Bruino. Due i colpi esplosi verso un uomo di 64 anni, ferito a una gamba e portato in ambulanza all’ospedale di Rivoli. La prognosi è di dieci giorni per ferite lievi. I carabinieri hanno individuato e arrestato uno degli aggressori. In corso le ricerche per catturare i complici.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Rapina o regolamento di conti? Uomo ferito a colpi di pistola
Recenti:
Una grande festa diffusa trasformerà i quartieri torinesi in palcoscenici di incontri, laboratori, musica e spettacolo.
A partire da mercoledì 1° ottobre 2025 non sarà più possibile accedere alla porzione est
Oggi pomeriggio a Torino un corteo di manifestanti pro Palestina ha raggiunto la stazione ferroviaria di
XVIII edizione per il Progetto firmato dalla Città di Torino e dal Salone Internazionale del Libro
A Santena il 25 settembre il riconoscimento della Fondazione di Marco Boglione al celebre maestro. Istituito