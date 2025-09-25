Rapina o regolamento di conti? Uomo ferito a colpi di pistola

Una sparatoria per rapina o forse per un regolamento di conti è avvenuta ieri mattina davanti a un’abitazione di via Volvera, a Bruino. Due i colpi esplosi verso un uomo di 64 anni, ferito a una gamba e portato in ambulanza all’ospedale di Rivoli. La prognosi è di dieci giorni per ferite lievi. I carabinieri hanno individuato e arrestato uno degli aggressori. In corso le ricerche per catturare i complici.

IL TORINESE