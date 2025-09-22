Il centro sinistra non c’è più. C’è la sinistra

LO SCENARIO POLITICO di Giorgio Merlo

Forse è arrivato il momento di dirlo chiaramente e senza alcuna polemica e, men che meno, senza

alcuna pregiudiziale di natura politica. Ovvero, il tradizionale centro sinistra nel nostro paese

semplicemente non c’è più. È stato sostituito, del tutto legittimamente, dalla coalizione di sinistra

e progressista. Quella che dopo il secondo dopoguerra si chiamava “Fronte Popolare”. E dopo la

fine della prima repubblica e il tramonto della Dc e dei partiti di governo di quella fase storica

veniva definita dal suo maggior protagonista, Achille Occhetto, “gioiosa macchina da guerra”.

Adesso siamo al terzo tempo. Il cosiddetto campo largo o come si chiamerà. Ma la sostanza non

cambia affatto. E la certificazione è arrivata proprio durante la Festa dell’Unità del Pd a Reggio

Emilia. Detto con parole semplici e comprensibili, il Centro e tutto ciò che è riconducibile al

mondo centrista, moderato, popolare e liberale da quelle parti non è più ritenuto importante. E

neanche necessario. Se non per dire, blandamente e stancamente, che serve tuttavia anche una

‘gamba moderata’ per confermare la natura plurale della coalizione e nulla più.

Ora, non si tratta di sindacare o di mettere in discussione la nuova prospettiva politica

dell’alleanza di sinistra. Del resto, e coerentemente, parliamo di una coalizione che è governata

da 4 sinistre: quella radicale e massimalista della Schlein, quella populista e demagogica dei 5

stelle di Conte, quella estremista ed ideologica del trio Fratoianni/Bonelli/Salis e quella pan

sindacalista della Cgil di Landini. Il Centro, come ovvio e anche scontato, è del tutto estraneo

rispetto a quella piattaforma politica, culturale, valoriale e programmatica. E non è un caso, di

conseguenza, che la potenziale ‘gamba moderata’ nell’alleanza di sinistra e progressista sia

gestita e pianificata da un ex comunista come Goffredo Bettini in collaborazione con personalità

che gravitano tutti nell’area del Pd. Insomma, l’esatto contrario di quello che è stato il Ppi prima e

la Margherita poi nel tradizionale ed antico campo del centro sinistra.

Per queste ragioni, semplici ma quasi oggettive, il confronto che si intravede in vista delle elezioni

politiche del 2027 non è più tra un centro sinistra e un centro destra. Ma, semmai, e ripeto

legittimamente, quello tra il centro destra e la sinistra. Semprechè nell’attuale coalizione di

governo il Centro e tutto ciò che è riconducibile al pianeta centrista, moderato, liberale e popolare

sappia giocare un ruolo protagonistico e non meramente accessorio rispetto alla leadership

carismatica, rappresentativa e autorevole di Giorgia Meloni. Ma, per restare alla riflessione iniziale,

non c’è alcun dubbio che il profilo politico della futura competizione è destinata a cambiare in

profondità. E, purtroppo, non c’è da stupirsi se la radicalizzazione del conflitto politico e la stessa

polarizzazione ideologica rischiano di diventare non un elemento estemporaneo del confronto tra i

partiti e le rispettive coalizioni ma, semmai, la condizione permanente e strutturale della stessa

competizione fra i due blocchi contrapposti. Per queste ragioni, e oggi più che mai, è

indispensabile che la cosiddetta ed antica ‘politica di centro’ – almeno per chi non la rifiuta quasi

per statuto – giochi ancora la sua partita. Che resta, al di là di ogni altra valutazione politica,

decisiva e determinante per garantire la qualità della nostra democrazia e la credibilità delle

stesse istituzioni democratiche. Nonchè per consolidare una efficace azione di governo.

IL TORINESE