Rock Jazz e dintorni a Torino: Ronald Baker &Tony Match Trio

GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA SETTIMANA
Lunedì. Alle OGR suona Ronald Baker & Tony Match Trio.
Mercoledì. Al Blah Blah si esibiscono I Cospiratori.
Giovedì. Al Vinile è di scena Simona Palumbo Quartet. All’Hiroshima Mon Amour si esibisce Lina Simons + Juma. Al Blah Blah suonano i The Dirteez + Bone Rattler.
Venerdì. Al Peocio di Trofarello è di scena il sestetto di Luca Vicini. Al Circolino suona il Just in Trio. Allo Ziggy si esibiscono i GoTho + Codcreep.
Sabato. Al Vinile sono di scena i The Bartenders. Al Peocio di Trofarello và in scena Music for Burkina. Al Magazzino sul Po suonano gli Ecko Bazz & Still.
Pier Luigi Fuggetta