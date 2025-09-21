Le Verità sul Vino

Le sale del Museo del Falso e dell’Inganno , nel fine settimana del 27 e 28 settembre 2025, si trasformeranno in un particolare percorso di “degustazione culturale”. I visitatori, muniti di calice, potranno accedere a ogni stanza tematica del museo situato all’interno del Castello di Verrone. In ogni stanza sarà presente un produttore di alcuni tra i più rinomati vini piemontesi. Qui sarà possibile degustare le etichette proposte, riconoscibili non solo per il loro gusto inconfondibile, ma spesso anche legate a leggende metropolitane, luoghi comuni o curiose credenze popolari. Il compito di Falseum, da sempre impegnato a stimolare il senso critico, sarà proprio quello di fare luce su questi racconti, distinguendo realtà e finzione. Insomma, anche degustando un calice, si potrà evocare la frase di rito per chi accede alle sale del Museo: “Sarà vero?”. Ecco di seguito i produttori protagonisti dell’iniziativa che porteranno in degustazione diversi vini che corrispondono ad altrettante verità: – Azienda Agricola La Riviera – Liquorificio La Culma – Incontri DiVini con un Derthona Timorasso DOC e un Barbera Monleale DOC – Società Agricola Noah – Azienda Agricola Riunci di Bordoni Stefano – Azienda Agricola “Castello di Azeglio” – Azienda Agricola Franco Roero