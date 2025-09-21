BIBLIOweek Rivoli, la biblioteca come ‘luogo dei luoghi’



Cultura, democrazia e libertà

Dal 23 al 27 settembre la biblioteca si apre alla città

La Biblioteca Civica “Alda Merini” sarà protagonista di una settimana speciale dedicata alla cultura e alla socialità dal 23 al 27 settembre 2025.

Si intitola “BIBLIOweek Rivoli” la rassegna promossa dal Comune che prenderà il via per celebrare la biblioteca come spazio di conoscenza, crescita e incontro per tutta la comunità. L’iniziativa, inserita nei circuiti Bi.TO – Biblioteche di Torino e Provincia e BiblioPride – settimana dell’orgoglio delle biblioteche e dei bibliotecari, nasce dalla collaborazione con la Consulta Giovani di Rivoli e le realtà culturali del territorio.

Il programma degli eventi

Dal 23 settembre – Mostra “In biblioteca c’è un parco”

Il racconto del progetto partecipativo cittadino “C’è un Parco in Biblioteca” realizzato dal 26 marzo al 30 giugno 2025. La mostra, allestita in collaborazione con la Consulta Giovani, rappresenta il primo passo di un cammino condiviso con i cittadini per valorizzare gli spazi culturali della città.

23 settembre – Progetto “Voci Silenti” con Bombettabook! alle ore 17:00

Un evento pensato per le famiglie e per tutti, dai 4 ai 99 anni a cura dell’Associazione F94.0. La giornata sarà animata da una lettura animata relazionale curata da Bombettabook! e ideata da Davide Toscano. L’attività, attraverso il linguaggio della narrazione, promuove l’inclusione e il dialogo tra generazioni, creando un momento di condivisione per bambini, genitori, nonni e tutti coloro che desiderano partecipare a un’esperienza di ascolto e immaginazione.

27 settembre – “Silent Reading” dalle ore 10:00 alle ore 11:00

Un’ora dedicata alla lettura silenziosa condivisa, per riscoprire il valore del tempo e come momento di arricchimento personale e collettivo.

Verrà inoltre inaugurata la mostra “In biblioteca c’è un parco”, un percorso espositivo dedicato alla narrazione del progetto partecipativo “C’è un Parco in Biblioteca”.

«Con BIBLIOweek Rivoli vogliamo ribadire il ruolo centrale della nostra biblioteca come “luogo dei luoghi” di cultura, democrazia e libertà. – afferma l’Assessore all’Istruzione e alla Biblioteca Lidia Zanette – Non è solo uno spazio di libri e studio, ma un punto di riferimento vivo per la comunità, in cui i giovani, le famiglie e gli adulti possono incontrarsi, crescere e confrontarsi. Questa rassegna è il segno di una città che investe nella cultura come strumento di coesione e di futuro, capace di parlare a tutte le generazioni.»

“BIBLIOweek Rivoli” rappresenta un’occasione per vivere la biblioteca non solo come luogo di studio, ma come spazio dinamico di incontro e crescita culturale. Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti i cittadini.

La Biblioteca Civica “Alda Merini” si trova in Corso Susa 132.

Per informazioni cultura.biblioteca@comune.rivoli.to.it – tel 011 9563208 – 011 9503947

