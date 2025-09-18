Tunnel del Frejus chiuso per un grave incidente: quattro camion coinvolti

Non c’è pace per la viabilità del tunnel del Frejus. Sull’autostrada A43, verso le 9 di oggi giovedì 18 settembre 2025, nei pressi di Fourneaux, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto quattro mezzi pesanti nella rampa di accesso al traforo, in direzione Bardonecchia e Italia. Il bilancio provvisorio parla di quattro feriti, uno dei quali in condizioni particolarmente gravi. A causa dell’ incidente, è stata decisa la chiusura totale dell’A43 in entrambi i sensi di marcia e l’interruzione completa del traffico nel tunnel del Frejus, con conseguenze pesanti sulla circolazione transfrontaliera. I camion sono stati dirottati nell’area di servizio di Rieu Sec, mentre le strade alternative risultano fortemente congestionate.

