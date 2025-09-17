Per aver difeso l’Idf, le truppe israeliane, durante una lezione al Politecnico di Torino, affermando che si tratta dell’ “l’esercito più pulito del mondo”, un professore israeliano è stato sospeso. Il docente, “sarà convocato per un chiarimento su quanto avvenuto”, ha detto il rettore del Poli ,Stefano Corgnati, sulle parole pronunciate dal prof. israeliano Pini Zorea.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Difende Idf, il Politecnico sospende docente israeliano
Recenti:
FRECCIATE Chiara Appendino ha appena servito al centrosinistra torinese un piatto che si chiama “campo largo,
Un operaio di una ditta di autodemolizioni sita in via Meucci a Leinì è morto per
La Polizia di Stato in collaborazione con il collaterale organo di polizia francese ha tratto in
CESANA TORINESE – L’Alta Valle di Susa piange un altro giovane atleta vittima di grave incidente
Il comune di Murisengo (Al) cambia la denominazione in “Murisengo Monferrato”. Lo ha deciso il Consiglio