Arriva a Torino Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit

ANTONELLA CLERICI con la partecipazione di CLEMENTINO

Inalpi Arena di Torino

12 e 13 settembre 2025

due serate evento che diventeranno uno show televisivo

trasmesse in prima serata su Rai 1

il giovedì 18 e venerdì 19 settembre 2025

Torino è pronta a trasformarsi nella capitale mondiale della musica con Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit. La città è già in fermento: sei hotel registrano il tutto esaurito e il capoluogo piemontese si prepara a vivere due giorni di festa, letteralmente “bloccato” dall’attesa di questo grande evento.

Sul palco dell’Inalpi Arena il venerdì 12 e sabato 13 settembre si alterneranno oltre venti leggende della musica internazionale e italiana, per un doppio spettacolo irripetibile che diventerà uno dei titoli di punta della stagione televisiva di Rai 1. Alla guida dello show Antonella Clerici, accompagnata dalla verve di Clementino, per un viaggio lungo quarant’anni di hit che hanno fatto cantare intere generazioni.

Con SUZUKI JUKEBOX – LA NOTTE DELLE HIT la grande musica torna protagonista a Torino per uno degli appuntamenti più attesi dopo le vacanze estive, destinato a trasformarsi in un evento televisivo in prima serata alle 21.30 su Rai 1, il 18 e 19 settembre 2025. Un progetto imponente, prodotto da A1 Pictures, che fonde la spettacolarità del live con l’eleganza della grande televisione, e si annuncia come uno dei titoli di punta della stagione autunnale Rai.



L’imponente macchina produttiva coinvolge oltre 500 persone tra artisti, staff, produzione e maestranze. La curiosità cresce di ora in ora: nelle ultime ore in città è stato avvistato un camion carico di paillettes rosa, pronto a illuminare lo spettacolo con scenografie scintillanti, mentre l’arrivo dei Gipsy Kings, giunti dalla Francia a bordo dei loro camper, non è passato inosservato.



GIPSY KINGS by Diego Baliardo foto di Mitch Etien

Grande attesa per la star internazionale Anastacia, che pare abbia scelto il più nuovo e prestigioso hotel della città, confermando l’eco mondiale dell’evento.



Anastacia

Tra i nomi in cartellone anche: Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay con special guest Greg Moore, Boney M. – Maizie Williams, Michael Sembello, Cutting Crew, Jenny from Ace of Base, Former Ladies of The Supremes, Alcazar, Tony Hadley, Leee John, Andreas Johnson, accanto ai grandi protagonisti della musica italiana come Nomadi, Rettore, Le Vibrazioni, Gemelli Diversi, Zero Assoluto, Alexia, Fausto Leali, Marco Ferradini, Le Orme, Johnson Righeira, Ryan Paris e Paolo Belli.

Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit non è solo uno spettacolo: è una vera festa collettiva che unisce generazioni diverse, un appuntamento attesissimo che porterà Torino al centro della musica internazionale e della grande televisione.

Gli ultimi biglietti per assistere alle due serate all’Inalpi Arena di Torino sono disponibili su Ticketone e presso tutti i punti vendita autorizzati. Radio2 è la radio ufficiale

12 settembre

Anastacia

Gipsy Kings by Diego Baliardo

Michael Sembello

Alcazar

Le Vibrazioni

Zero Assoluto

Alexia

Leee John

Marco Ferradini

Fausto Leali

Tony Hadley

13 settembre

Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay, special guest Greg Moore

Cutting Crew

Andreas Johnson

Jenny from Ace of Base

Former Ladies of The Supremes

Boney M. – Maizie Williams

Gemelli Diversi

Rettore

Nomadi

Ryan Paris

Le Orme

Johnson Righeira

Paolo Belli

