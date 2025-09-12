Arriva a Torino Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit

ANTONELLA CLERICI con la partecipazione di CLEMENTINO
Inalpi Arena di Torino
12 e 13 settembre 2025
due serate evento che diventeranno uno show televisivo
trasmesse in prima serata su Rai 1
il giovedì 18 e venerdì 19 settembre 2025
Torino è pronta a trasformarsi nella capitale mondiale della musica con Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit. La città è già in fermento: sei hotel registrano il tutto esaurito e il capoluogo piemontese si prepara a vivere due giorni di festa, letteralmente “bloccato” dall’attesa di questo grande evento.
Sul palco dell’Inalpi Arena il venerdì 12 e sabato 13 settembre si alterneranno oltre venti leggende della musica internazionale e italiana, per un doppio spettacolo irripetibile che diventerà uno dei titoli di punta della stagione televisiva di Rai 1. Alla guida dello show Antonella Clerici, accompagnata dalla verve di Clementino, per un viaggio lungo quarant’anni di hit che hanno fatto cantare intere generazioni.
Con SUZUKI JUKEBOX – LA NOTTE DELLE HIT la grande musica torna protagonista a Torino per uno degli appuntamenti più attesi dopo le vacanze estive, destinato a trasformarsi in un evento televisivo in prima serata alle 21.30 su Rai 1, il 18 e 19 settembre 2025. Un progetto imponente, prodotto da A1 Pictures, che fonde la spettacolarità del live con l’eleganza della grande televisione, e si annuncia come uno dei titoli di punta della stagione autunnale Rai.
L’imponente macchina produttiva coinvolge oltre 500 persone tra artisti, staff, produzione e maestranze. La curiosità cresce di ora in ora: nelle ultime ore in città è stato avvistato un camion carico di paillettes rosa, pronto a illuminare lo spettacolo con scenografie scintillanti, mentre l’arrivo dei Gipsy Kings, giunti dalla Francia a bordo dei loro camper, non è passato inosservato.
GIPSY KINGS by Diego Baliardo foto di Mitch Etien
Grande attesa per la star internazionale Anastacia, che pare abbia scelto il più nuovo e prestigioso hotel della città, confermando l’eco mondiale dell’evento.
Anastacia
Tra i nomi in cartellone anche: Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay con special guest Greg Moore, Boney M. – Maizie Williams, Michael Sembello, Cutting Crew, Jenny from Ace of Base, Former Ladies of The Supremes, Alcazar, Tony Hadley, Leee John, Andreas Johnson, accanto ai grandi protagonisti della musica italiana come Nomadi, Rettore, Le Vibrazioni, Gemelli Diversi, Zero Assoluto, Alexia, Fausto Leali, Marco Ferradini, Le Orme, Johnson Righeira, Ryan Paris e Paolo Belli.
Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit non è solo uno spettacolo: è una vera festa collettiva che unisce generazioni diverse, un appuntamento attesissimo che porterà Torino al centro della musica internazionale e della grande televisione.
Gli ultimi biglietti per assistere alle due serate all’Inalpi Arena di Torino sono disponibili su Ticketone e presso tutti i punti vendita autorizzati. Radio2 è la radio ufficiale
12 settembre
Anastacia
Gipsy Kings by Diego Baliardo
Michael Sembello
Alcazar
Le Vibrazioni
Zero Assoluto
Alexia
Leee John
Marco Ferradini
Fausto Leali
Tony Hadley
13 settembre
Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay, special guest Greg Moore
Cutting Crew
Andreas Johnson
Jenny from Ace of Base
Former Ladies of The Supremes
Boney M. – Maizie Williams
Gemelli Diversi
Rettore
Nomadi
Ryan Paris
Le Orme
Johnson Righeira
Paolo Belli
