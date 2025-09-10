Merlo: Centro, ci sono solo Forza Italia e Azione. Va trovata un’intesa

“In Italia, come recitava la miglior tradizione democratico cristiana, ‘si vince al centro’ ma,

soprattutto, ‘si governa dal centro’. Una riflessione che valeva ieri e che vale anche e soprattutto

oggi. Ma il Centro non è dappertutto. Come noto, nella coalizione della sinistra radicale, populista,

estremista ed ideologica il Centro semplicemente non esiste. E oggi il Centro è rappresentato da

due soli partiti: Azione di Carlo Calenda da un lato e Forza Italia di Antonio Tajani dall’altro. Ed è

per questa ragione, semplice ma oggettiva, che questi due partiti centristi non possono non avere

punti di convergenza politica, culturale e programmatica. Sono gli unici due partiti centristi,

riformisti, europeisti e di governo del nostro paese. Una ragione in più per trovare punti di intesa e

di accordo in vista delle prossime competizioni elettorali”.

On. Giorgio Merlo

Presidente nazionale ‘Scelta Cristiano Popolare’

