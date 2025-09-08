MUSIC TALES LA RUBRICA MUSICALE

“Iniziammo male, ma finimmo pure peggio

Era lui il nemico, era l’oltraggio, ci prendeva e ci buttava

E lo dicevo sempre: “Guarda che qui, prima o poi, qualcuno muore”

È per colpa del

Sì, è per colpa del

Questa è una canzone, la più triste che ho scritto”

Tiziano Ferro ci ha abituati a racconti d’amore tormentati, a confessioni intime che sanno toccare corde profonde. Ma con Cuore rotto, pubblicata lo scorso 5 settembre, qualcosa cambia. Il dolore non è più sussurrato: è urlato.

È un pugno sul tavolo. È una dichiarazione di guerra interiore.

Questa canzone non è un addio malinconico, né un lamento silenzioso. È rabbia pura, è lo sfogo di chi ha amato fino allo stremo e ora raccoglie i cocci… con le mani insanguinate, forse, ma ancora vive.

“Ti ho dato tutto, anche quando non avevo niente.

E tu hai sputato su ogni gesto.”

Parole che colpiscono. Che fanno male, se ci si è passati.

Se l’avessi scritta io…

Ascoltandola, non ho potuto fare a meno di pensare: se avessi scritto io una canzone così carica di rancore verso mio marito, dopo una rottura del genere, non mi sarei limitata a cantarla. No. Avrei spaccato tutto. Ma nella mia casa vera, in quella pregna dei “nostri” ricordi, non in una metaforica, non solo in una cornice narrativa, non in una villa messa su ad hoc per il video.

Perché quando il dolore è così reale, così viscerale, si fa fisico. Ti attraversa le ossa, ti morde lo stomaco. Non restano solo parole. Restano piatti rotti, porte sbattute, cuscini che non sanno più come contenere le urla. I nostri cossi non quelli di un set cinematrografico. Te lo devo far vedere come hai distrutto tutto e come io finisco il lavoro. Per intenderci.

Cuore rotto non è solo una canzone, non per me: è un grido che autorizza anche gli altri a sentirsi arrabbiati. A non dover sempre essere eleganti nel dolore. Tiziano, che spesso ha offerto un’immagine composta della sofferenza amorosa, stavolta si concede di “sporcarsi le mani”. E questa è la sua forza.

Chi ascolta, sente. E forse, finalmente, si permette di sentire anche ciò che aveva seppellito.

“Un cuore che si spezza fa il rumore di un vaso di cristallo che si schianta su un pavimento.”

Bravo Tiziano, ancora una volta.

CHIARA DE CARLO

