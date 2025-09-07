Il modello campano e la selezione della classe dirigente: il peggio

LO SCENARIO POLITICO di Giorgio Merlo
Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Torino, 6 settembre 2025 – Nel corso della seduta del Consiglio Direttivo Regionale di Azione,
POLITICA Leggi l’articolo su L’identità: Unanimità o irrilevanza? L’UE alla prova della sua efficacia globale Leggi
Disagio mentale e burocrazia kafkiana, una macchina di propaganda sulla pelle delle persone straniere che va
Ripartono da Bardonecchia i convegni di settembre di democristiana memoria che negli anni ottanta servivano a
“La selezione democratica della classe dirigente è la condizione essenziale e decisiva per misurare la credibilità,