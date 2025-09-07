Auto contro scooter: muore un uomo

In in incidente sulla strada provinciale 3 che dalla frazione Sant’Antonino conduce a Saluggia (Vercelli) è morto un uomo di 84 anni.
Viaggiava a bordo di uno scooter elettrico a tre ruote quando è stato urtato da un’auto, su cui viaggiavano tre persone, rimaste illese. Sul posto due ambulanze, l’elisoccorso e due pattuglie dei carabinieri di Livorno Ferraris e Vercelli, che hanno ricostruito l’accaduto. La vittima era di Livorno Ferraris.

