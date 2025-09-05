Consegna della spesa con Cortilia per i clienti Amazon di Torino

A partire dalla giornata di giovedì 4 settembre i clienti Amazon di Torino e aree limitrofe potranno scoprire e acquistare tutto il necessario per la propria spesa giornaliera all’interno del nuovo store Cortilia su amazon.it/cortilia. Già disponibile a Milano, Monza e in oltre 80 Comuni limitrofi, il servizio è da oggi attivo anche per i clienti Amazon di Genova, Bologna, Reggio Emilia, Modena e aree limitrofe, con l’obiettivo di estenderlo progressivamente ad altre città italiane.

“Siamo felici di poter espandere la nostra offerta per la spesa a Torino dove i clienti Amazon potranno acquistare presso Amazon Fresh e portare il servizio Cortilia nell’area del Torinese e in altre città italiane – ha dichiarato Christophe Benoist, a capo della Grocery Partnership di Amazon Italia e Francia.” La possibilità di ricevere la spesa comodamente a casa, con rapidità, attenzione alla qualità e prezzi competitivi, è ciò che i nostri clienti ricercano ogni giorno.

La collaborazione con Cortilia, partner riconosciuto per l’eccellenza dell’offerta e la cura nel dettaglio, consente di arricchire ulteriormente il nostro servizio e rispondere con efficacia alle esigenze di chi sceglie Amazon per la spesa quotidiana”.

Molto ricco l’assortimento di Cortilia per i clienti Amazon, comprende 4 mila prodotti, tra cui prodotti freschi, riconosciuti per la loro elevata qualità, prodotti da dispensa, vini pregiati, articoli per la casa, prodotti per la cura della persona e degli animali.

I clienti Amazon residenti a Torino e nei venti comuni limitrofi ( compresi San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Venaria Reale, Chieri, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Beinasco, Rivoli, Collegno, Orbassano, Grugliasco, Alpignano, Volpiano) possono ricevere la loro spesa in un giorno per ordini effettuati entro le ore 23 del giorno precedente, sette giorni su sette. I clienti possono selezionare l’orario desiderato in finestre di consegna di due ore, senza costi aggiuntivi per spese superiori a 109 euro e al costo di 0,99 euro per ordini superiori a 89 euro o di 5,99 euro per ordini di importo compreso tra 39 e 89 euro.

La finestra di consegna può essere di sei ore, in questo caso senza costi aggiuntivi per ordini minimi di 39 euro a seconda del punto scelto per la propria consegna. I clienti possono anche programmare ordini settimanali ricorrenti partendo da un carrello della spesa precompilato o pianificare le consegne fino a tre giorni prima.

I clienti iscritti a Prime possono approfittare di un’offerta di lancio che prevede la consegna in finestre di due ore senza costi aggiuntivi per ordini di importi superiori a 90 euro.

Il nuovo servizio di consegna della spesa con Cortilia è assolutamente innovativo ed è disponibile per tutti i clienti, inclusi coloro che non sono iscritti a Prime.

Si invita, per visitare i termini di condizione dell’offerta e per maggiori informazioni su servizio e copertura CAP a visitare il sito amazon.it/ cortilia .

Mara Martellotta

IL TORINESE