E’ morta investita da un camion una donna di 83 anni nelle vicinanze del supermercato Tigros di Domodossola. Il mezzo avrebbe investito la donna durante una manovra, anche se la dinamica dell’incidente è ancora da verificare. Sul posto 118 e forze dell’ordine.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Donna muore investita da camion davanti al supermercato
Recenti:
Il bilancio della V tappa di Carovana dei ghiacciai in Piemonte e i nuovi dati aggiornati
Più semplici e veloci le operazioni di prelievo, ricariche telefoniche e Postepay Grazie al
Gli ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini non hanno applicato l’apertura anticipata alla caccia
“Sulla concessione del Comune di Torino e le aperture del Suk di via Carcano siamo
45° EDIZIONE DEL “PROGETTO DI STORIA CONTEMPORANEA” Il progetto, promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione del