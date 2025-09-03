Donna muore investita da camion davanti al supermercato

E’ morta investita da un camion una donna di 83 anni  nelle vicinanze del supermercato Tigros di Domodossola. Il mezzo avrebbe investito la donna durante una manovra, anche se la dinamica dell’incidente è ancora da verificare. Sul posto 118 e forze dell’ordine.

