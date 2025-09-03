Anticipo d’autunno a Torino. Le vostre foto

//

La Mole vista dal Viale dei Partigiani con le prime sfumature autunnali; i caffè storici di Torino, sotto i portici e di fronte a Palazzo Carignano. Foto di Alessandra Macario.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Bosnia, il primo stipendio

Articolo Successivo

Mirabilia 2025, “People have the power”

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Auto Crocetta