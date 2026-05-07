Le vostre foto. Piazza Corpus Domini nell’ora blu

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Scorcio serale in Piazza Corpus Domini: l’ora blu esalta i contrasti tra il cielo e la calda luce dei palazzi storici. Foto di Alessandra Macario

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