Non ce l’ha fatta Chiara Pasqualone e più di un mese dopo l’incidente della sua moto contro un furgone, in via Reiss Romoli è deceduta nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Le condizioni della ragazza di 25 anni erano apparse subito critiche e si erano aggravate col passare dei giorni.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Ragazza di 25 anni morta un mese dopo l’incidente
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