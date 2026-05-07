Ragazza di 25 anni morta un mese dopo l’incidente

Non ce l’ha fatta Chiara Pasqualone e più di un mese dopo l’incidente della sua moto contro un furgone, in via Reiss Romoli è deceduta nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Le condizioni della ragazza di 25 anni erano apparse subito critiche e si erano aggravate col passare dei giorni.

IL TORINESE