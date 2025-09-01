Identificato giovane ucciso con un colpo di pistola al torace

Il suo nome è Kamal Kharbouch, ma in Italia era conosciuto con diversi altri nomi falsi. Il ventunenne marocchino senza fissa dimora era morto nella notte di giovedì all’ospedale di Novara ferito gravemente al torace, probabilmente con un colpo di arma da fuoco. È stato identificato dalla Scientifica. Era irregolare nel nostro Paese, e le segnalazioni in merito riguardano la clandestinità e il mondo dello spaccio.

