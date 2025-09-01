Anziana morta in ospedale: era positiva al test West Nile

È deceduta l’anziana di 92 anni che era stata ricoverata all’ospedale di Novara il  7 agosto per un malessere. Era risultata positiva al test del West Nile. Le sue condizioni sono peggiorate nei giorni successivi, fino alla morte nelle scorse ore.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

La Fontana del Monumento al Traforo del Frejus: angeli o diavoli?

Articolo Successivo

Al Carignano prende il via Torinodanza Festival con l’anteprima mondiale “Delay the Sadness”

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Auto Crocetta