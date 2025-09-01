È deceduta l’anziana di 92 anni che era stata ricoverata all’ospedale di Novara il 7 agosto per un malessere. Era risultata positiva al test del West Nile. Le sue condizioni sono peggiorate nei giorni successivi, fino alla morte nelle scorse ore.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Anziana morta in ospedale: era positiva al test West Nile
Recenti:
È stato messo ai domiciliari per fatti risalenti al mese di giugno, un 17enne che a
Il suo nome è Kamal Kharbouch, ma in Italia era conosciuto con diversi altri nomi falsi.
Si conclude oggi l’ultimo weekend di controesodo estivo 2025 sulla rete stradale e autostradale di Anas
Sessantuno nuovi treni di Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), consegnati dall’inizio del 2025 a oggi, per un investimento complessivo di circa 500 milioni
La morte del pilota Massimiliano Monticone, 49 anni, ex pilota dell’Aeronautica Militare e addetto Enav dell’aeroporto