Torino verso i 40 gradi: ondata di calore record in arrivo

In questi giorni i torinesi dovranno fare i conti con una forte ondata di caldo. Le previsioni meteo annunciano un rapido aumento delle temperature: sabato 28 giugno raggiungeranno picchi di 37 gradi. Un leggero calo termico potrebbe verificarsi tra domenica 29 e lunedì 30 giugno, grazie a un temporaneo peggioramento del tempo, ma si tratterà solo di una breve pausa.

Il mese prossimo porterà un nuovo peggioramento della situazione. Infatti mercoledì 1° luglio le temperature potrebbero toccare i 39 gradi, mentre giovedì 2 luglio si sfioreranno i 40 gradi, segnando uno dei picchi più alti dell’estate.

Arpa Piemonte prevede che l’ondata di calore non si esaurirà in pochi giorni, ma proseguirà anche nelle settimane successive, con un’estate 2025 che si prospetta più calda della norma, caratterizzata da temperature costantemente elevate e precipitazioni scarse. Luglio sarà il mese più critico, con un caldo umido e persistente che aumenterà il rischio di disagio per la popolazione, in particolare per chi lavora all’aperto.

I sindacati hanno già lanciato un appello per l’introduzione di fasce orarie lavorative più sicure (come avvenuto in Sicilia) e per la distribuzione gratuita di acqua ai lavoratori esposti alla calura estrema. Le condizioni attuali rendono difficile e pericoloso svolgere attività fisica prolungata all’esterno.

IL TORINESE