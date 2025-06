Cirio incontra Newprinces su caso Diageo

«L’acquisizione ufficiale da parte di Newprinces della Diageo di Santa Vittoria d’Alba rappresenta davvero la notizia positiva che tutti aspettavamo. Il 15 luglio, al Grattacielo Piemonte, incontrerò i vertici dell’azienda per approfondire i passaggi dei prossimi mesi – dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio – e confermare la disponibilità della Regione Piemonte a sostenere la crescita e lo sviluppo di questa importante realtà economica del nostro territorio».

«Sono stati mesi difficili – aggiunge il presidente – nei quali come Regione, insieme agli enti locali e al fianco dei rappresentanti dei lavoratori, abbiamo lavorato per tutelare e difendere posti di lavoro e la continuità produttiva di uno stabilimento strategico per il nostro territorio. Un risultato che abbiamo ottenuto con la vendita di Diageo a Newprinces a cui siamo arrivati anche grazie al contributo del governo, grazie all’impegno dei ministeri del Lavoro e delle Imprese».

IL TORINESE