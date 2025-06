“LangaRide”. In bici tra cantine e vigneti di Langa

L’iniziativa, inizialmente prevista per la scorsa Pasquetta e poi rinviata, si recupera per il Solstizio d’Estate

Sabato 21 giugno

Sessame (Asti)

Nulla di ciò ch’è buono s’ha mai da perdere. Capita anche per “LangaRide”, la “ciclo-eno-gastronomica” organizzata dall’Associazione “Torino Bike Experience” in collaborazione con il Comune astigiano di Sessame (patria del Brachetto), inizialmente prevista per la scorsa Pasquetta (lunedì 21 aprile), poi annullata per maltempo, e oggi diligentemente recuperata nella data simbolica del “Solstizio d’Estate”, sabato prossimo 21 giugno, diventando anche seconda tappa dell’“Appennino Bike Tour”, Festival che attraversa l’Italia, partendo dalla Liguria e arrivando in Sicilia, dal 20 giugno al 20 luglio.

“LangaRide è un tour ciclo-eno-gastronomico in bicicletta pensato per le famiglie e per il grande pubblico: da un lato, si vive e conosce il territorio delle Langhe Astigiane, ‘Patrimonio Unesco’, fuori dalle rotte più note, dall’altro si degusta” spiegano il sindaco di Sessame, Paolo Carlo Milano, e Alessandro Ippolito, presidente di “Torino Bike Experience”. La pedalata “eno-gastronomica” ha una lunghezza di 15 chilometri circa. L’appuntamento è per le 8,30, nel centro di Sessame, per le iscrizioni e per visitare il “villaggio” allestito ad hoc da “Appennino Bike Tour”. Alle 10,30, parte l’“itinerario facile”, nei dintorni del paese con tappe dai produttori di vino. Al rientro, a pranzo, sarà il celebre “Risotto” di Sessame ad attendere e a rinfrancare i partecipanti. A guidare la comitiva, saranno “accompagnatori ciclistici” qualificati“Uisp” che faranno scoprire gli angoli più suggestivi e le strade panoramiche del territorio.

Sei le tappe previste, in altrettante Aziende agricole e in ognuna, l’opportunità di conoscere un’etichetta specifica della zona, in abbinamento a salumi e a formaggi tipici, tra i quali il “Roccaverano DOP”.

Per gli “appiedati” ma comunque desiderosi di montare in sella, nessun problema! “LangaRide” offre anche la possibilità di affittare le bici e garantisce, per tutta la giornata, un’assistenza meccanica gratuita. Inoltre, per chi farà acquisti nelle cantine, è garantita la possibilità di farsi portare il vino all’arrivo, quando verrà servito a tutti i partecipanti l’“Aperibike” in collaborazione con i produttori di vino e le sfiziosità di “Ma.Eled”. Non mancherà anche l’“intrattenimento musicale” in piazza con “Felice Reggio & Friends”: si spazierà dal jazz al pop fino alla “musica celtica”.

Prenotazioni: info@langaride.com

E per i ciclisti da dieci e lode, o quasi? Nessuna paura! Si è infatti pensato per loro, impavidi delle due ruote, il “LangaRide Gravel”, percorso, di 70 chilometri, con 1600 metri di dislivello, patrocinato dai Comuni di Sessame, Roccaverano e Bistagno, prova valida per il “Campionato Gran Gravel 2025” (partenza alle 8). Dal paese di Sessame, il tracciato passa per Bistagno (qui è previsto checkpoint) e, poi, si sale fino a Roccaverano, paese della “Roccaverano DOP”. L’itinerario prosegue, poi, attraversando i vigneti e le colline della Langa astigiana fino a rientrare a Sessame. All’arrivo, nel tardo pomeriggio, l’“Aperibike” per tutti i finisher.

Altra alternativa per chi accompagna i ciclisti, senza alcuna intenzione di montare in sella, la giornata da trascorrere all’“Asti Padel Club”di Sessame. Il pranzo si può consumare nell’area food, degustando il “risotto” di Sessame (piatto tipico locale, omaggiato da una “Sagra”, arrivata quest’anno alla 103^ edizione, che si svolge nel primo fine settimana di maggio) preparato dalla “Proloco”, oppure in una delle strutture convenzionate che collaborano con l’iniziativa come “Fin cu naie” (piazza Martiri della libertà 7), ristorante “Il Giardinetto” (strada Provinciale Valle Bormida 24), Agriturismo “Villa Caffarelli”(sp 25, della Valle Bormida 1).

Per ulteriori info e per iscrizioni: www.langaride.com

g.m.

Nelle foto: immagini di repertorio

IL TORINESE