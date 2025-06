Sabato 21 giugno alle 20.45, nell’ambito del Festival nazionale Luigi Pirandello e del’900, l’Accademia dei Folli è di scena al Palafeste di Coazze con una nuova produzione del filone Portrait, con cui la compagnia dipinge ritratti di grandi artisti della musica italiana e internazionale del ‘900. Con quella faccia un po’ così è un omaggio all’Avvocato più famoso della canzone italiana: Paolo Conte. Con questo portrait i Folli cercano di stabilire un punto di contatto tra l’America sognata, quella dei film hollywoodiani e del jazz di Duke of Ellington ed Ella Fitzgerlad, e la campagna astigiana. Lo spettacolo è ambientato nel 1961 al Mocambo, il caffè di Asti narrato da Conte in più di una canzone, e a parlare è il padrone del locale che ripercorre le proprie vicissitudini: la giovinezza in campagna sotto un cielo bardato di stelle, la scoperta del jazz e l’amore per una ragazza che lo lascia da solo nei pomeriggi estivi troppo azzurri e lunghi, che lo tradisce in crociera e lo fa andare alla deriva onda su onda. Il locale è aperto solo da due anni e rischia già di fallire: se ne sta occupando un avvocato dai capelli rossicci e dalla fronte aggrottata. Di giorno svolge la professione legale, di notte canta in un quartetto jazz. Ingresso €15, ridotto €13. CON QUELLA FACCIA UN PO’ COSÌ Sabato 21 giugno – ore 20.45 Palafeste Via Matteotti 2, Coazze (TO) con Carlo Roncaglia e con Max Altieri | corde Enrico De Lotto | basso Paolo Demontis | armonica Matteo Pagliardi | batteria testo Emiliano Poddi arrangiamenti musicali Accademia dei Folli regia Carlo Roncaglia Info e biglietti Linguadoc

tel. 335 629 99 96

info@linguadoc.it Coazze ufficio del turismo

tel. 011 934 9681