Golf Club Day

Dalle lezioni gratuite di golf per principianti alla musica dal vivo, dall’opportunità di gustarsi buon cibo in modalità street food all’intrattenimento per bambini, fino a emozionanti test drive. Una giornata dedicata alla famiglia ed un’occasione perfetta per scoprire il mondo del golf, rilassandosi nel verde e concludendo una giornata di relax con un suggestivo aperitivo panoramico in terrazza.

IL PROGRAMMA

_____________________________________________________________________________________________________

Lezioni di prova di golf gratuite

Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.3 sessioni dedicate a chi non ha mai giocato o desidera avvicinarsi al golf, sotto la guida attenta ed esperta di istruttori professionisti.

Prenotazione obbligatoria al numero 342/3382473.

Demo Fitting Multimarca per i più esperti

Dalle 10 alle 16 test delle ultime attrezzature golf dei migliori brand, col supporto di tecnici specializzati.

L’esperienza è a pagamento (che avviene in loco il giorno stesso) e con prenotazione obbligatoria al numero 342/3382473.

Corner Golf

In loco sarà presente per tutto il giorno un’area dedicata ai prodotti e servizi più esclusivi del mondo golf e life style, a consulenze personalizzate e alle promozioni speciali per l’iscrizione al golf club.

Dj set & Lounge Experience

Dalle 12 alle 20 una selezione musicale live accompagnerà il pubblico, dall’ora di pranzo fino all’aperitivo serale, creando un’atmosfera allegra e al contempo rilassante.

Area Kids

Dalle 10.30 alle 17.30 giochi, mini golf e attività ludico-creative pensate per intrattenere i più piccoli, consentendo un’occasione di relax anche per i grandi.

Test drive auto

Dalle 11 alle 18 l’occasione per vivere l’emozione della guida con modelli esclusivi.

Street Food Gourmet

Dalle 12 alle 20 una proposta food & drink ampia e gustosa che spazierà dagli hamburger alle specialità gourmet, fino ai dolci e al gelato, senza mai dimenticare le alternative vegetariane.

Aperitivo in Terrazza

Dalle 18 alle 20 drink selezionati e appetitosi finger food, gustati con vista del campo da golf e musica di sottofondo, per chiudere in modo perfetto la giornata.

L’ingresso al “GOLF CLUB DAY” è gratuito, ma con accredito obbligatorio compilando il form al link https://shop.tobevents.it/event/golfclubday

L’evento è stato ideato ed organizzato dall’eccellenza di To Be Company, in collaborazione con numerosi partner, tra cui Immobil Trade, Jolly Sport, Reale Mutua, Beko e Latte Panna.

In merito alla giornata Pier Luigi Rosito, CEO e Founder di To Be Company, dichiara: “Il Golf Club Day prende vita alle porte dell’estate e alle porte di Torino per offrire alle famiglie una giornata di pieno relax, ma al contempo ricca di tante iniziative e, aggiungerei, curiosa. Perché credo che ognuno di noi conosca lo sport del golf, ma in pochi l’abbiano praticato. Questa potrà essere l’occasione giusta per togliersi la curiosità di fare una prova, tra l’altro gratuita, in un contesto dove non mancherà proprio nulla: dalla musica al buon cibo, dall’intrattenimento allo sport appunto.”

IL TORINESE