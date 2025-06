Caldo da bollino rosso, 37 gradi percepiti a Torino

Mentre il Comune di Torino ha attivato il piano di emergenza per proteggere gli anziani dal caldo, da domani scatterà ufficialmente il primo bollino rosso per le alte temperature, nel capoluogo e in gran parte del Piemonte. L’ondata di calore, causata dall’anticiclone africano, sta facendo impennare le temperature in tutta la regione.

Secondo il bollettino diffuso da Arpa Piemonte, sabato si raggiungeranno temperature percepite di 37 gradi a Torino, 38 gradi ad Alessandria e 36 a Novara e Vercelli. Nel resto del territorio piemontese, le colonnine non scenderanno comunque sotto i 34 gradi. Anche le notti saranno afose: a Torino le minime non caleranno sotto i 22 gradi.

Le previsioni indicano inoltre uno zero termico eccezionalmente alto, compreso tra i 4200 e i 4400 metri. Tra venerdì e sabato sera, non si esclude la possibilità — seppur limitata — di qualche rovescio isolato sulle pianure prossime alle Alpi.

Per un primo sollievo dal caldo, sarà necessario attendere la fine del weekend.

