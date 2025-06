Incontro sulla linea Sfm 3 Torino – Bardonecchia

Si è tenuto ieri l’incontro convocato dall’Assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi, su richiesta dei rappresentanti delle Unioni montane della Valsusa, Pacifico Banchieri e Mauro Carena, e i responsabili piemontesi di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia (Gruppo FS).

“Puntualità ed affidabilità sono in netto miglioramento dalla primavera – ha dichiarato Gabusi – sulla linea non sono previsti altri lavori impattanti. Lo scenario futuro sarà quello del collegamento diretto con l’aeroporto di Torino Caselle, che si realizzerà contestualmente alla realizzazione del passante Porta Nuova-Porta Susa nel 2028- conclude Gabusi.

La linea ha scontato la chiusura della galleria del Frejus, riaperta al traffico ferroviario a fine marzo 31 marzo dopo 18 mesi di interruzione. RFI ha spiegato di aver lavorato “in ombra” al gestore francese, ovvero ha usufruito della chiusura forzata della linea anticipando attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre al consolidamento delle gallerie di Serre La Voute ed Exilles programmate per quest’anno. Ciò ha permesso di recuperare tempo e di consentire alla linea maggiori performance. Per tale motivo da febbraio la linea è tornata su livelli di affidabilità in linea con le performance storiche.

Si è parlato anche di stazioni ricordando che Bussoleno e Susa rientrano nel circuito di Sala Blu, il servizio di RFI dedicato ai viaggiatori con difficoltà di movimento, anche temporanea.

I locali delle stazioni ferroviarie come le sale d’attesa e i servizi igienici, ma anche i monitor e le varie suppellettili sono spesso bersaglio di atti vandalici, che ne causano la temporanea chiusura per il ripristino, come è successo di recente a Bardonecchia.

“Chiederemo a FS Security di monitorare con particolare attenzione la SFM3” ha aggiunto ancora Gabusi ricordando la sperimentazione delle bodycam partita di recente anche in Piemonte. Per i prossimi quattro mesi, gli operatori di FS Security hanno a disposizione nove dispositivi con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la tutela del personale e dei viaggiatori nelle stazioni e sui principali collegamenti ferroviari della regione.

Investimenti programmati, infine, per riqualificare le stazioni principali della linea: secondo il Piano Integrato Stazioni, si provvederà ad adeguare i marciapiedi delle stazioni di Rosta e Avigliana.

IL TORINESE