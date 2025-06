Siglato all’Unione Industriali di Torino dopo lunghe trattative l’accordo per il nuovo contratto specifico di lavoro di Stellantis, Cnh, Iveco e Ferrari.

Riguarda più di 60.000 lavoratori.

È stato sottoscritto Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri.

Si prevede un aumento per il prossimo biennio del 6,6% con l’incremento dell’intero quadriennio 2023-2026 al 18,66%.

Si otterranno aumenti medi mensili in busta paga di 140 euro per i prossimi due anni e 350 euro nel quadriennio.

IL TORINESE