In farmacia ha chiesto medicinali per i quali è necessaria la prescrizione. Quando la dottoressa ha spiega di non poterglieli consegnare senza, il giovane, 26 anni, è andato in escandescenza, aggredendola verbalmente. Arrivati i carabinieri ne è nata una colluttazione. Il giovane, nullafacente, è stato arrestato. L’episodio è avvenuto a Sale in provincia di Alessandria.

NOTIZIE DAL PIEMONTE

IL TORINESE