Plastic Free, protocollo d’intesa a Chieri

Il Sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero e i rappresentanti dell’associazione Plastic Free hanno sottoscritto un Protocollo di intesa con l’obiettivo di creare un canale di comunicazione diretto tra le parti per lo sviluppo delle attività di volontariato dell’associazione sul territorio e per il miglioramento della città dal punto di vista ambientale.

Commenta l’assessore all’Innovazione, Smart City e Ciclo dei Rifiuti Flavio Gagliardi: «In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, dedicata proprio alla “Beat Plastic Pollution”, vogliamo sottolineare quanto sia urgente agire su questo fronte. Con la firma di questo Protocollo d’intesa con Plastic Free, rafforziamo concretamente l’impegno della nostra città nella lotta all’inquinamento da plastica. Chieri si distingue da tempo per risultati eccellenti nella raccolta differenziata ma resta ancora molto da fare sulla riduzione complessiva dei rifiuti e nel contrasto al loro abbandono, anche dei più piccoli. La collaborazione con Plastic Free ci permette di affrontare queste sfide attraverso azioni mirate che integrano volontariato, sensibilizzazione e tutela del territorio. Questa collaborazione non si limita agli eventi di pulizia, ma si estende alla promozione di un cambiamento culturale profondo e duraturo, per aiutare tutti a comprendere quanto siano importanti anche i piccoli gesti quotidiani.La plastica monouso, che tanto ci semplifica la vita, diventa purtroppo protagonista di spreco e inquinamento: utilizzata spesso per pochi secondi, se dispersa nell’ambiente permane per secoli, contaminando mari, terreni e perfino il nostro cibo e l’acqua attraverso le microplastiche. È quindi necessario ridurne il consumo e favorire comportamenti più responsabili.Vorrei sottolineare quanto sia prezioso il sostegno della comunità. Quando associazioni e cittadini si mettono in gioco per migliorare la nostra città, si assumono una parte importante di responsabilità per il bene comune, completando e integrando il lavoro delle istituzioni. Questo spirito di solidarietà e collaborazione è essenziale perché la nostra comunità possa affrontare con determinazione le sfide ambientali che ci attendono».

Nata nel 2019, Plastic Free è una delle più significative realtà impegnate nelle battaglie contro l’inquinamento da plastica. Grazie al Protocollo d’intesa l’associazione affiancherà l’amministrazione comunale nella promozione di attività di sensibilizzazione ambientale e nell’organizzazione di azioni concrete sul territorio (pulizie ambientali, lezioni nelle scuole, passeggiate ecologiche), favorendo così la candidatura di Chieri come “Comune Plastic Free”.

Il Protocollo d’intesa, della durata di quattro anni, non comporta oneri per il Comune: con quest’atto la Città di Chieri rafforza il suo impegno per l’ambiente e contro l’inquinamento, coerentemente con l’adesione all’iniziativa Plastic Free Challenge (2019), con la dichiarazione dell’emergenza climatica (2019) e con l’adesione al “Patto dei Sindaci” (2024). Inoltre, degli oltre 20 patti di collaborazione attivi a Chieri, diversi riguardano la pulizia degli spazi pubblici e la raccolta di rifiuti.

Ph_@Comune di Chieri

IL TORINESE