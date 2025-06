Furti in serie nelle case: blitz nel campo nomadi

Dal 2024 fino ad aprile 21 abitazioni sono state rapinate dalla banda composta da un gruppo di origine sinti di San Damiano d’Asti. I furti nelle province di Cuneo, Asti, Verona e Vicenza. In 13 sono stati arrestati nel campo nomadi del paese astigiano dai Carabinieri della compagnia di Cuneo, coordinati dalla procura di Asti. Erano state derubate in particolare ville isolate. La banda arrivava in zona su veicoli con targhe false e con sofisticate attrezzature per disattivare i sistemi d’allarme.

IL TORINESE