Un intreccio di memoria, arte e territorio

DNA –Dominanti Nature Artistiche L’associazione culturale di Carlotta Micol De Palma,attrice e Giorgio Cecconi,scenografo,che intreccia memoria, arte e territorio.

Nel cuore di un panorama culturale sempre più frammentato, DNA – Associazione Culturale rappresenta un esempio concreto di come la creatività possa diventare strumento di connessione, riflessione e trasformazione. Fondata da Carlotta Micol De Palma e Giorgio Cecconi, DNA nasce con l’intento di riscoprire e valorizzare le storie, le memorie e le identità sommerse, spesso dimenticate o marginalizzate, attraverso linguaggi artistici e percorsi di ricerca partecipata.

L’associazione si distingue per un approccio che unisce sperimentazione artistica, rigore nella documentazione e profondo radicamento nei territori. De Palma e Cecconi, unendo competenze e sensibilità differenti, hanno dato vita a una realtà dinamica che opera al confine tra l’arte,e l’attivismo culturale. Al centro delle attività di DNA vi sono la narrazione dei luoghi e delle persone, la costruzione di progetti collettivi e la cura di archivi di memoria viva, frutto di ascolto, dialogo e coinvolgimento diretto delle comunità.

Tra le iniziative promosse, si trovano laboratori con giovani,mostre,laboratori teatrali e cinematografici,musica installazioni multimediali e produzioni video,tutto quanto fa arte e spettacolo. Ogni progetto è pensato come un processo aperto, che cresce nel tempo e si arricchisce delle voci di chi vi partecipa.

DNA è, in definitiva, un esempio di come l’arte, se mossa da una visione etica e collettiva, possa diventare spazio di rigenerazione, tanto culturale quanto sociale.

Enzo Grassano

IL TORINESE