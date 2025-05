Come tutti gli anni quest’oggi domenica 25 maggio si è svolta la Festa di via Vanchiglia, organizzata dall’Associazione Commercianti, in collaborazione con Federvie e patrocinata dalla Circoscrizione 7. La via, totalmente pedonale per tutto il giorno, è stata come da tradizione animata da un ricco programma di eventi, negozi aperti, bancarelle di artigianato, vintage e prodotti tipici.

La più storica Associazione di via con al timone la Presidente Elisabetta Crovella ha anche per il 2025 trasformato per un’intera giornata via Vanchiglia in un percorso pedonale dedicato alla creatività, al vicinato ed al commercio.

“Sono molto soddisfatta della partecipazione – dichiara Elisabetta Crovella – non era una domenica semplice per noi, per la concomitanza con la riapertura di via Po, qui vicina… C’è stato però un piacevole e notevole interscambio di pubblico tra le due iniziative, e quindi l’appuntamento è come nostra tradizione per il prossimo anno con un’edizione ancora più ricca”.

Igino Macagno

IL TORINESE