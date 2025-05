Lunedì 26 maggio, ore 21

Teatro Vittoria, via Gramsci 4, Torino

Human/Machine

Un’esperienza immersiva tra arte e tecnologia, musica elettronica e danza contemporanea, per un dialogo creativo tra uomo e macchina

Con Human/Machine prende vita lunedì 26 maggio al Teatro Vittoria di Torino per la Stagione 2025 della Stefano Tempia, una live performance nella quale musica elettronica, live coding, musica acustica e danza trovano un punto d’incontro, chiudendo un grande cerchio di lettura intorno al concetto generale di arte. Sul palco il Collettivo Riflessi con i danzatori Elisa Dal Zovo, Giulia Di Martino, Doris Qehaja, Gabriel Interlando in dialogo con le invenzioni di Davide Anzaldi, musicista underground, polistrumentista ed esperto di informatica.

Human/Machine nasce da una riflessione che, nel 2019, sembrava remota, ma che oggi è diventata una realtà condivisa. In un mondo in cui l’intelligenza artificiale e la tecnologia permeano ogni aspetto della vita, l’arte si fa ponte tra l’umano e il digitale. Corpo, suono e codice si intrecciano in un dialogo profondo. Da un lato, la materia viva degli strumenti acustici, dall’altro l’universo fluido e mutevole dei suoni elettronici generati in tempo reale dal codice. La macchina non è più solo uno strumento, ma una presenza creativa, capace di generare emozioni e dinamiche, mentre il corpo traduce impulsi in movimento. I suoni, inizialmente astratti e algoritmici, incontrano la fisicità dei suoni organici, dando vita a un flusso continuo di interpretazione reciproca. La danza diventa un linguaggio che plasma il suono, mentre il suono trasforma il corpo. Human/Machine è una riflessione che non appartiene più al futuro: è il presente, un presente in cui il conflitto lascia spazio alla collaborazione, dove uomo e macchina diventano co-creatori di un’arte che esplora e celebra il loro incontro. Un respiro comune, un linguaggio condiviso.

COLLETTIVO RIFLESSI

Collettivo Riflessi nasce all’interno di Esplorazioni Contemporanee APS con l’obiettivo di approfondire e concretizzare, in forma estetica, una ricerca sulla commistione tra linguaggi artistici: danza, musica e fotografia.

Il progetto è guidato dalla coreografa Laura Ziccardi, affiancata da un team multidisciplinare composto dalla docente e danzatrice Marta Molinari, dalla fotografa Sonia Santagostino e dal polistrumentista Davide Anzaldi. Un gruppo di professionisti che ha scelto di condividere un percorso di esplorazione artistica, nato da esperienze trasversali e sviluppato negli spazi dell’associazione, ambiente ideale per dare corpo e forma a nuove espressioni performative. Il Collettivo si configura come un laboratorio permanente di ricerca, dove l’interazione tra corpi, suoni e immagini genera esperienze sceniche originali e coinvolgenti. Il gruppo si alimenta del contributo di danzatori e artisti diversi, uniti da una visione condivisa e da un approccio aperto alla sperimentazione. Questo continuo dialogo tra persone, estetiche e pratiche differenti mantiene vivo e in costante evoluzione il processo creativo del Collettivo.

DAVIDE ANZALDI

Musicista e compositore con 30 anni di esperienza dal vivo e in studio, combina il polistrumentismo con l’elettronica, audio recording e live coding. Le collaborazioni con innumerevoli professionisti lo portano a studiare percussioni tradizionali e intonate, batteria, basso, chitarra e tastiere. Da sempre appassionato di elettronica, ha esperienza nella gestione di progetti IT, sviluppo software, loopstation e live coding. Specializzato in esibizioni, composizione, arrangiamento per gruppi di danza contemporanea, teatro, realtà virtuali e sound design sviluppa un custom kit di strumenti ibrido, librerie software per audio e un linguaggio personale, risultato di una combinazione di varie influenze di musica acustica ed elettronica.

LAURA ZICCARDI

Piemontese, approfondisce la danza contemporanea tra Milano, Londra e New York. Laureata in Comunicazione (IULM) e in Scienze dello Spettacolo (UniMi), si specializza come insegnante all’Accademia Teatro alla Scala, consegue il Diploma di Coreografa Regione Lombardia. Conduce laboratori di improvvisazione per danzatori e musicisti al Conservatorio G. Verdi di Milano. Co-fondatrice di Esplorazioni Contemporanee APS, di AMAWAY project e della SFD – Scuola di Fotografia di Danza, è anche docente all’Istituto Italiano di Fotografia. Dirige il Collettivo Riflessi.

MARTA MOLINARI

Danzatrice, formatrice e facilitatrice somatica Body Mind Centering®, diplomata alla Paolo Grassi di Milano. Ha lavorato con artisti italiani e internazionali e partecipato a tournée in Europa e Asia. È co-fondatrice e direttrice artistica di Esplorazioni Contemporanee, ideatrice del format Sento, Mi Muovo, Dico dedicato a bambini e adolescenti. Assistente alla coreografia nel Collettivo Riflessi diretto da Laura Ziccardi. La sua ricerca Come un respiro unisce corpo, percezione e relazione in un approccio integrato tra arte e pedagogia.

DANZATORI:

ELISA DAL ZOVO

Diplomata al Centro Formazione AIDA nel 2017. Inizia la carriera lavorativa con diverse collaborazioni, tra cui Ferrari Gala Road Tour (2023) in tutta Europa, Amaway project (dal 2020) in Italia. Lavora in diversi teatri italiani, tra i quali Teatro Coccia di Novara (2021/2022/2024) Teatro di Bergamo (2022) e il Teatro alla Scala di Milano (2025) e prende parte a diversi progetti indipendenti in Italia.

GIULIA DI MARTINO

Diplomata al Corso di Perfezionamento del Centro Formazione AIDA di Milano. Approfondisce i suoi studi al corso di Alta Formazione del CCN Aterballetto. Danzatrice per Mediaset, Aterballetto, Milano Fashion Week, Milano Beauty Week, Centre Du Ballet, Illusion Group.

DORIS QEHAJA

Danzatrice contemporanea, di origine albanese, classe 1999. Lavora tra Verona e Milano. Danza per vari progetti ed eventi tra i quali: Amaway, progetto legato alla danza e alla fotografia; Collettivo Riflessi, con le produzioni Riflessi, Spazio. Tempo e Human Machine (coreografie di Laura Ziccardi); Mandala Dance Company, con Riti di passaggio e In arte Maddalena (coreografie di Paola Sorressa) esibendosi in teatri nazionali ed internazionali.

GABRIEL INTERLANDO

Danzatore formatosi a Milano, diplomato all’Accademia Susanna Beltrami, approfondisce lo studio del movimento al Centro Formazione Aida e al corso di Alta Formazione del CCN Aterballetto attraverso l’esplorazione di diversi generi, con particolare attenzione alla ricerca e all’improvvisazione. Collabora con coreografi come Paola Lattanzi, Niyayesh Nahavandi, Camilla Pasetto, Alberta Palmisano, Salvatore Sciancalepore e Laura Ziccardi.

L’ACCADEMIA CORALE STEFANO TEMPIA

Fondata nel 1875, l’Accademia Corale Stefano Tempia è la prima associazione musicale del Piemonte e l’Accademia corale più antica d’Italia.

Riferimento storico per l’educazione alla musica e la divulgazione del repertorio a cappella e sinfonico corale, l’Accademia si distingue fin dalle origini per le frequenti collaborazioni con prestigiosi direttori come Giovanni Bolzoni, Giuseppe Martucci, Lorenzo Perosi, Arturo Toscanini, e la realizzazione di grandi eventi culturali tra cui la prima esecuzione in Italia del Judas Maccabeus di Haendel (1 marzo 1885) e la prima esecuzione a Torino della Nona Sinfonia di Beethoven (18 marzo 1888).

L’Associazione promuove una Stagione annuale di concerti ospitata presso prestigiose sedi torinesi e in decentramento, in cui abitualmente invita solisti e complessi di alto profilo oltre che offrire un notevole contributo in prima persona. Accanto all’organizzazione e alla programmazione di una stagione musicale che si svolge soprattutto a Torino, ma anche altrove sul territorio piemontese, l’Associazione partecipa a festival e a iniziative musicali in tutta la regione. Riconosciuta a livello nazionale e membro di Sistema Musica, la Stefano Tempia si distingue per la sua missione di educare alla conoscenza del canto corale e alla passione per la musica colta in tutte le sue forme. Per vocazione questa antica istituzione si spinge a esplorare repertori meno frequentati, proponendo opere e brani poco noti o raramente eseguiti, spaziando dai grandi autori della tradizione a composizioni contemporanee e arrangiamenti che dialogano con linguaggi musicali trasversali e innovativi. L’Accademia è guidata da un Direttivo composto da coristi e presieduto da Isabella Oderda, corista nelle file dei soprani e prima donna a ricoprire questo ruolo nella storia della Tempia. Direttore Artistico e Maestro del Coro Luigi Cociglio.

Nel 2025 l’Accademia celebra il suo 150° anniversario con una Stagione che combina in modo armonioso antico e moderno, creando un dialogo musicale che promuove continuità e sperimentazione. Questo approccio si riflette anche nella modalità di collaborazione con artisti e gruppi, incoraggiando forme di coproduzione per ampliare le prospettive e il pubblico della Tempia. I giovani interpreti rappresentano il cuore pulsante della stagione: una significativa percentuale di concerti li vedrà protagonisti, sostenuti con pazienza e determinazione.

INFO

HUMAN/MACHINE

Concept, sound design, live coding: Davide Anzaldi

Coreografia: Laura Ziccardi

Assistente alla coreografia: Marta Molinari

Elisa Dal Zovo, danzatrice

Giulia Di Martino, danzatrice

Doris Qehaja, danzatrice

Gabriel Interlando, danzatore

Biglietti: intero 15 euro, ridotto 10 euro (soci Tempia, under 30, enti convenzionati)

Biglietti al link:

https://www.ticket.it/musica/evento/humanmachine—a-mutual-interpretation.aspx

Per informazioni: www.stefanotempia.it

