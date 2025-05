Volpiano, furto alla scuola: il Comune interviene con 53mila euro

“Un segnale concreto di vicinanza e impegno”.

Dopo il grave furto avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 aprile 2025 presso la scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri” di Volpiano, dove ignoti hanno sottratto 160 computer portatili acquistati con fondi PNRR, l’Amministrazione Comunale ha deciso di agire concretamente a fianco dell’Istituto e in accordo con la Dirigenza Scolastica.

Durante la seduta del 15 maggio scorso, la Giunta comunale ha deliberato uno stanziamento di spesa complessivo di 53.000 euro a favore della scuola:

• 30.000 euro destinati all’acquisto dei laptop rubati,

• 23.000 euro per il potenziamento dei sistemi di sicurezza dell’edificio scolastico.

«Siamo stati profondamente colpiti da quanto accaduto – dichiara il Sindaco Giovanni Panichelli – e in stretta collaborazione con l’Istituto Comprensivo ci siamo attivati subito per individuare risorse che ci permettessero di sostenere concretamente la scuola in un momento così delicato. Crediamo fermamente nel valore del patto educativo di comunità, e riteniamo essenziale il contributo di tutti per costruire un territorio più coeso, solidale e sicuro».

Un messaggio di forte vicinanza arriva anche da Barbara Sapino, Assessora all’Istruzione:

«Il furto subito dalla nostra scuola è stato un atto vile ai danni di un bene comune. La scuola è il cuore pulsante dell’educazione, uno spazio in cui i nostri ragazzi crescono, imparano e costruiscono il loro futuro. Come Amministrazione abbiamo sentito il dovere di rispondere non solo con parole, ma con azioni concrete: questo contributo rappresenta un segnale chiaro di sostegno e un invito a tutta la comunità a riconoscere il valore della scuola come bene collettivo da proteggere».

Il Comune di Volpiano ribadisce così il proprio impegno nella tutela del diritto allo studio, nella sicurezza degli spazi educativi e nella promozione di un senso civico che metta al centro i più giovani e il loro percorso formativo.

