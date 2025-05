Fdi, contributi scuole e asili di montagna, Binzoni: “Bene il sostegno della Regione”

, un prezioso supporto alla didattica e una misura contro lo spopolamento”

“Sono molto soddisfatta per il rinnovo da parte della Regione Piemonte dello stanziamento – 433 mila euro per l’anno scolastico 2025/2026 – a favore delle scuole e degli asili di montagna” dichiara Alessandra Binzoni, vice Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale

“La lotta allo spopolamento montano – sottolinea Binzoni – richiede un approccio integrato. Il mantenimento ed il miglioramento della didattica rappresenta un servizio primario importante per le famiglie che vivono in aree a forte marginalità e costituisce un prezioso argine contro lo spopolamento dei nostri borghi di montagna”.

“Ringrazio gli assessori allo Sviluppo e Promozione della Montagna e all’Istruzione della Regione Piemonte che hanno lavorato su questo tema per la sensibilità e l’attenzione dimostrata. Non faremo mancare il nostro impegno a garantire un adeguato livello di servizi per migliorare la qualità della vita e per rendere le montagne piemontesi sempre più attrattive” conclude il vice Capogruppo Binzoni.

