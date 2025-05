Abusata da bambina racconta tutto in un diario. Condannato trentacinquenne

La giovane vittima di abusi ha raccontato tutto in un diario segreto, scritto per anni. Oggi la condanna di un 35enne della zona di Ciriè. La madre della ragazza aveva letto le parole della figlia oggi diciassettenne, che aveva scritto sul diario quando era una bimba. Il ragazzo allora usciva con la sorella maggiore, ed è stato accusato di aver costretto la piccola a subire abusi in venti casi almeno e per quattro anni, da quando la vittima ne aveva dieci. Oggi il Tribunale di Ivrea gli ha inflitto cinque anni e mezzo di carcere per violenza aggravata.