A Volpiano una staffetta di solidarietà per la scuola “Dante Alighieri”

Il 14 giugno tutti in pista per ricominciare insieme

Volpiano, 12 maggio 2025 – Dopo il furto dei pc portatili che ha colpito duramente la Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri”, l’Istituto Comprensivo di Volpiano reagisce con un’iniziativa all’insegna della solidarietà e della partecipazione collettiva. Sabato 14 giugno 2025, a partire dalle ore 8:30, al Campo di Atletica di via San Grato 9, si svolgerà “Correndo, Saltellando, Camminando… 100 metri per uno, tutti per la scuola”, una staffetta aperta a tutti per raccogliere fondi e riacquistare il materiale sottratto.

L’evento, organizzato con il sostegno di tutta la comunità scolastica e cittadina, prevede un percorso simbolico in cui ciascun partecipante potrà dare il proprio contributo – correndo, camminando o saltellando – per portare avanti il testimone della solidarietà. L’iscrizione ha un costo di 5 euro e può essere effettuata presso i punti aderenti: Favaron Sport, Caffetteria Pasticceria Papillon, CopyWhite, Palestra Mirabai, ASD Smile FIT.

«Durante la staffetta – spiegano gli organizzatori – ci passeremo davvero un testimone, che diventerà simbolo tangibile della risposta di un intero territorio. Perché la scuola è un bene comune, da difendere e sostenere insieme».

L’assessora all’Istruzione Barbara Sapino sottolinea il valore civico dell’iniziativa:

«La staffetta solidale rappresenta una risposta concreta, forte e simbolica a un gesto inaccettabile che ha colpito la nostra comunità scolastica. Non è solo sport: è un momento di coesione, di educazione e di riscatto civile. L’Amministrazione comunale è al fianco della scuola e invita tutti i cittadini a partecipare: perché una comunità unita è una comunità più forte».

Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle modalità di partecipazione, è possibile seguire il link o inquadrare il QR code sulla locandina ufficiale: https://tinyurl.com/yu6rnjn6

Perché insieme, passo dopo passo, si può davvero ricominciare.

