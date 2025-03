Tutte le musiche del mondo al Torino Jazz Festival

Con lo slogan “Libera la musica” è stata presentata la tredicesima edizione del Torino Jazz Festival. La kermesse si svolgerà dal 23 al 30 aprile con un anteprima dal 15 al 22 in 16 club. Le location dei concerti saranno 58 con 71 concerti, 8 produzioni originali e 289 musicisti. “Libera la musica” è un invito a non confinarla nei generi, ma liberarla e farla volare. Mille colori musicali che spaziano dal trio di Enrico Pieranunzi il 26 al Conservatorio con l’Orchestra Filarmonica Italiana per “Blues e Bach”, al rock dei Calibro 35 sulle colonne sonore italiane il 24, Il jazz che dialoga con la danza con “Flamenco Collo” al Colosseo il 29, un incontro tra flamenco e ritmi afroamericani condotti dal pianista Aruàn Ortiz. La poliedrica sassofonista Lakecia Benjamin il 28 al Colosseo, il grande pianista Vijay Iyer il 25 al conservatorio. Altra stella della tradizione Enrico Rava (86 anni) con il suo quintetto “Fearless” al teatro Colosseo il 23. Nella serata gli verrà consegnata la targa “Torri Palatine” della città, riconoscimento per come ha diffuso il jazz nel mondo. Per il 25 aprile ottantesimo anniversario della liberazione, spicca “ Il Ballo della Liberazione” in cui 2 orchestre torinesi, la Gianpaolo Petrini big band e la Jct big band di Valerio Signetto, si sfideranno al museo dell’automobile a ritmo di swing. Il TJF prevede anche la sezione off del Salone del libro, musica nei luoghi di accoglienza e assistenza e collaborazioni con il Museo del Cinema. Gran finale il 30 all’auditorium del Lingotto con l’esclusiva europea del pianista Jason Moran col trio Bandwagon &TJF All Stars. Il direttore artistico Stefano Zenni è riuscito come un grande cuoco, a preparare grandi piatti buoni per tutti i palati. I prezzi dei biglietti vanno dai 12 ai 17 euro. Oggi inizia la prevendita all’Urban Lab di Piazza Palazzo di città e sul sito www.torinojazzfestival.it

Pier Luigi Fuggetta

IL TORINESE