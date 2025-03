Il 6 marzo l’appuntamento con GiovedìScienza raddoppia. Alle 11 tornano i GiovedìScienza dietro l’angolo: speciali incontri in orario mattutino in collaborazione con le Biblioteche civiche torinesi e la Rete case del Quartiere. A guidare la conferenza in programma presso Beeozanam – Community Hub di Via Foligno 14, Marco Mezzalama, professore emerito di Sistemi di Elaborazione al Politecnico di Torino e Presidente dell’Accademia delle Scienze di Torino, che dialogherà con il pubblico su come si prospetta il mondo del futuro, sempre più influenzato da tecnologia e IA: dal lavoro all’industria, dall’economia alla politica. Alle 17.45 GiovedìScienza si sposta al Polo del ‘900 per la consueta conferenza pomeridiana. Protagoniste la divulgatrice scientifica Beatrice Mautino e la biologa Vittoria Brambilla che analizzeranno il settore di ricerca che ha recentemente portato all’avvio della prima sperimentazione in Italia di piante di riso geneticamente modificate con le tecniche di evoluzione assistita (TEA). L’obiettivo delle ricercatrici e dei ricercatori che stanno portando avanti la sperimentazione presso l’Università di Milano è quella di trasmettere alle piante di riso la resistenza alla malattia, rendendole più forti e meno dipendenti dall’uso di sostanze fungicide. È un esperimento importante, che ha segnato la fine di un periodo di blocco alla ricerca sulle piante geneticamente modificate durato vent’anni, nel corso dei quali i ricercatori italiani hanno dovuto lavorare con una cassetta degli attrezzi ridotta rispetto ai loro colleghi in giro per il mondo. L’ingresso ad entrambi gli incontri è libero e gratuito sino ad esaurimento posti. Maggiori informazioni su www.giovediscienza.it – Tel. 0118394913. WhatsApp 375 6266090 – mail gs@centroscienza.it Le conferenze si svolgono in presenza e saranno disponibili online sul canale YouTube di GiovedìScienza a partire dalle ore 17:45 di venerdì 7 marzo 2025.