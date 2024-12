Marito e moglie morti in casa: omicidio – suicidio a Moncalieri

Un parente che non riusciva a contattarli ha dato l’allarme e i soccorsi li hanno trovati morti in casa a Moncalieri. Marito di 69 anni, e moglie di 61 anni: lui era impiccato, sul corpo della donna sono state trovate ferite da arma da taglio. Gli investigatori propendono per l’omicidio-suicidio.

