AVS: “In Piemonte galà natalizi, a Roma tagli agli enti locali”

Da mesi AVS sta dando battaglia in Parlamento sulle previsioni della manovra finanziaria che impongono ai Comuni di contribuire alla finanza pubblica per 130 milioni nel 2025, per 260 milioni di Euro per gli anni dal 2026 al 2028 e per 440 milioni nel 2029. Un taglio feroce mascherato da “accantonamento di risorse”, che porterà a ridurre drasticamente i servizi erogati dai comuni ai cittadini e rischierà di portare al dissesto circa un terzo dei comuni italiani.

Non solo: la finanziaria prevede anche un blocco del turn over che metterà in ulteriore crisi gli enti locali, che come è noto stanno affrontando numerosissimi pensionamenti e hanno una grave carenza di personale.

Intanto, la Regione Piemonte continua a macinare ritardi sempre più allarmanti nei pagamenti ai Comuni, che abbiamo già più volte denunciato in aula.

La destra sta mettendo in ginocchio gli enti locali e il Presidente Cirio, se davvero è convinto che il Piemonte “sia i suoi Comuni” come recita il titolo dell’iniziativa di questa sera a Venaria, dovrebbe dare risposte serie su queste drammatiche scelte politiche fatte dalla sua stessa maggioranza, non organizzare sfarzosi eventi natalizi. Non è di questo che i Comuni hanno bisogno, ed è per questa ragione che questa sera AVS non parteciperà all’evento.

Gruppo consiliare AVS Regione Piemonte

IL TORINESE