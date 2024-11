Aggressione al gazebo di FdI in Piazza Santa Giulia: “Dilaga l’intolleranza della sinistra”

Riceviamo e pubblichiamo

In un contesto democratico in cui la sinistra sembra sempre più orientata verso l’intolleranza e l’odio verso la democrazia, come dimostrato da recenti episodi nelle università italiane, questa mattina un banchetto della delegazione di Fratelli d’Italia della Circoscrizione 7, con i consiglieri Alessi, Giovannini e Caria e alcuni militanti, è stato oggetto di un vile attacco da parte di alcuni antagonisti legati al centro sociale Askatasuna.

Gli aggressori hanno lanciato insulti, tra cui “fasci di merda”, e hanno sputato verso il gazebo, sfiorando i consiglieri Alessi e alcuni militanti. La capogruppo di FdI, Patrizia Alessi, commenta: «Questo è il risultato della complicità tra il Sindaco e la sua Giunta con Askatasuna, che, nonostante l’indifferenza delle istituzioni, continua ad essere occupato senza che venga fatto nulla per fermarlo».

I tre consiglieri di FdI aggiungono: «La democrazia è davvero in pericolo a Torino?»

Maurizio Pedrini, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, dichiara: «Mi sembra evidente che a sinistra ci siano persone che non tollerano le opinioni altrui, soprattutto se divergenti dalle loro. Non possiamo sottovalutare questo clima di intolleranza che sta crescendo in città».

IL TORINESE