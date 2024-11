Scuola, Ricca (Lega): “Giù le mani dalle scuole paritarie”

“Lega respinge i tagli chiesti dai compagni di Salis”

“Le scuole paritarie ancora una volta nel mirino dei compagni di Ilaria Salis. Dopo anni di tagli indiscriminati agli istituti che rappresentano una delle colonne portanti dell’istruzione piemontese, durante la discussione della variazione di bilancio la sinistra ha chiesto di azzerare i fondi per queste scuole.

Come Lega, ma soprattutto come cittadini responsabili che hanno a cuore il futuro dei nostri ragazzi, siamo e saremo sempre al fianco delle scuole paritarie!”. Così Fabrizio Ricca, capogruppo Lega.

IL TORINESE