Rocchi, Lista Cirio: “Buon lavoro alla Consulta femminile”

“Lavoriamo insieme perché l’uguaglianza di genere sia punto di partenza e non di arrivo”

Ho partecipato con entusiasmo all’insediamento della Consulta femminile regionale, avvenuto a Palazzo Lascaris. Ringrazio e auguro buon lavoro alla Presidente Ornella Toselli, alle Vicepresidenti Fulvia Pedani e Rossella Calabrò e a Silvia Ramasso e Beatrice Rinaudo, segretarie dell’Ufficio di presidenza e a tutte le rappresentanti del mondo associativo piemontese e non soltanto che fanno parte della Consulta.

La Consulta svolge un lavoro decisivo nel perseguimento della parità di genere nei processi decisionali, ma anche nella promozione di attività di contrasto alla violenza e ai femminicidi, di promozione della salute e prevenzione dei tumori femminili e di sostegno alle donne, in particolare alle giovani, nella scelta e perseguimento dei propri obiettivi lavorativi, in special modo nell’ambito scientifico.

Il loro prezioso impegno sarà di stimolo anche a me come Consigliera regionale nel mettermi orgogliosamente al servizio di politiche rivolte all’uguaglianza di genere, finché questa non diventerà un prerequisito in ogni ambito della nostra società e sarà finalmente un punto di partenza per noi donne e non un obiettivo da conquistare ogni giorno.

Elena Rocchi, Consigliera regionale Gruppo Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale

