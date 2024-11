Ma qual è oggi il ruolo del sindacato?

LO SCENARIO POLITICO di Giorgio Merlo

Dunque, il segretario del più grande sindacato italiano, Landini, invita tutti i cittadini alla “rivolta

sociale” contro questo Governo che viene accusato di qualsiasi nefandezza possibile. Un invito, è

inutile negarlo, che arriva da un sindacato che ormai è un partito del ‘campo largo’ o, meglio

ancora nel caso specifico, del ‘Fronte popolare’ contro un nemico ideologico giurato. Un appello,

quello del segretario generale della Cgil, che ricorda una stagione tristemente nota nel nostro

paese. Ovvero, quella della fine degli anni ‘60 e gli interi anni ‘70. Perchè quando una

organizzazione sindacale incita alla “rivolta” è di tutta evidenza che non si può escludere nulla.

Anche perchè, è bene non sottovalutarlo, questa “rivolta sociale” coincide anche con l’accusa,

persin violenta a livello verbale e sbandierata quotidianamente da Landini, contro un Governo,

una Presidente del Consiglio e una coalizione politica, cioè il centro destra, che secondo la Cgil

nega le libertà, riduce la democrazia, prepara una svolta autoritaria e quindi una semi dittatura e

che, infine, sfregia la stessa Costituzione repubblicana. Insomma, una lotta senza quartiere contro

un neo fascismo ormai alle porte. E la violenza verbale di Landini, lontana anni luce dal

comportamento e dal linguaggio di un grande dirigente della Cgil, Luciano Lama, conferma che il

profilo e l’identità dello storico sindacato rosso sono ormai squisitamente politici e partitici e del

tutto avulsi ormai dal ruolo che storicamente può e deve svolgere un sindacato. Del resto, l’attuale

corso della Cgil è un progetto politico e partitico. Interviene su qualsiasi provvedimento del

Governo: dalla riforma istituzionale all’autonomia differenziata, dalla separazione delle carriere ai

compensi milionari dei “martiri” dell’informazione che migrano dalla Rai ad altre emittenti

televisive; dalla politica estera del nostro paese alla gestione dell’immigrazione e via elencando.

Come ormai tutti sanno, Landini interviene su tutto e su tutto lo schema della Cgil è quello di

invitare gli italiani a scendere in piazza. C’è solo un tema, come dice magistralmente e

ripetutamente Calenda, su cui Landini misteriosamente – si fa per dire – non dice una parola.

Ovvero, la politica industriale, la prospettiva e la strategia del gruppo Stellantis. Cioè quando

vengono toccati gli interessi degli editori della Repubblica e della Stampa cala il silenzio del capo

del sindacato rosso. Un silenzio che evidenzia una palese contraddizione della Cgil da un lato e

una eccessiva furbizia tattica di chi attualmente la guida dall’altro.

Ma, al di là di questo elemento che, lo ripeto, ormai non fa neanche più notizia talmente è nota e

conosciuta, quello che semmai va evidenziato è che storicamente, istituzionalmente e

costituzionalmente il sindacato svolge un altro ruolo. Che, al momento, non dovrebbe essere

quello di trasformarsi scientificamente e strutturalmente in un partito politico a tutti gli effetti ma,

al contrario, di difendere e di tutelare gli interessi, le esigenze, le domande e i bisogni dei

lavoratori italiani. Di tutti i lavoratori italiani con qualsiasi contratto e che svolgano qualsiasi

mansione professionale.

Per queste semplici ragioni, verrebbe quasi da dire – anche e sopratutto nell’attuale contesto

politico – che per fortuna esiste ancora un sindacato nel nostro paese che svolge il suo antico

ruolo. Un’affermazione, questa, quasi banale se non addirittura scontata. Eppure proprio oggi

appare di una modernità straordinaria. Ecco perchè, in conclusione, per fortuna che oggi esiste la

Cisl. Ovvero un sindacato che semplicemente fa il suo mestiere. E cioè sintetizzando, centralità

della contrattazione; no a pregiudiziali politiche e partitiche; esaltazione del dialogo e del

confronto con le altre parti sociali, compreso il Governo; priorità al merito delle questioni e difesa

dei lavoratori, di tutti i lavoratori. Tasselli che portano ad un solo obiettivo: il sindacato non è un

partito perchè il partito appartiene al campo della politica e degli schieramenti politici. Ecco

appunto, un sindacato – quello della Cisl – che è l’esatto contrario dell’attuale strategia della Cgil

di Landini.

IL TORINESE