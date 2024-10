In via Garibaldi di Torino, in una profumeria, un ventinovenne, senza fissa dimora, noto alle forze di polizia, ha rubato dei cosmetici e ha tentato di eludere la sorveglianza dandosi alla fuga; e’ stato bloccato ed arrestato da una pattuglia del nucleo radiomobile per il reato di “furto aggravato”. Il giovane è stato accompagnato in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

(foto archivio)

IL TORINESE