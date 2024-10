Somministrava cibo e bevande abusivamente nei giardini

I carabinieri della compagnia Torino Mirafiori e Moncalieri hanno effettuato controlli capillari nelle aree lingotto – Bengasi – millefonti e lungo Po, segnalando alla prefettura quattro giovani sorpresi (in momenti diversi) in possesso di sostanze stupefacenti – hashish e crack . Infine è stato sanzionato amministrativamente un trentaquattrenne di origine africana sorpreso nei giardinetti di corso caio Plinio a rifornire di cibo e bevande (previo corrispettivo in denaro) i giovani che bivaccavano nell’area, datisi alla fuga alla vista dei militari.

(foto archivio)

