Scontro all’incrocio, grave motociclista di 17 anni

È in gravi condizioni un ragazzo di 17 anni che ha avuto un incidente a Pinerolo. Mentre era in moto si è scontrato con un’auto Renault guidata da un uomo di 89 anni, che giungeva da una strada che si immette nell’incrocio. Il ragazzo è ricoverato all’ospedale Cto in prognosi riservata.

