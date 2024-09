Bimba in bici investita: è grave in ospedale

Questa mattina a Revello nel Cuneese una bambina di dieci anni è rimasta ferita in un incidente stradale. Si trovava in sella alla sua bicicletta per andare scuola quando è stata investita da una vettura. Da verificare se l’auto fosse rimasta coinvolta in un incidente con un altro veicolo e, a seguito del primo incidente, abbia colpito la bimba. La piccola è stata trasportata in codice rosso con l’eliambulanza in ospedale a Torino.

IL TORINESE